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ترامب: اتطلع إلى لقاء بوتين في وقت لاحق

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هذه الدولة تنجح بالوقيعة بين ترامب وبوتين
هذه الدولة تنجح بالوقيعة بين ترامب وبوتين

المصريون ووكالات

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق بعد حل الأزمة بشأن أوكرانيا، وذلك بعد أن كان مقررًا أن يعقدا قمة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها في الأرجنتين بداية من غد الجمعة وحتى بعد غد السبت.
وقال ترامب - في تغريده له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس - "استنادًا إلى عدم إعادة السفن والبحارة من روسيا إلى أوكرانيا، فقد قررت أنه من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المقرر مسبقًا في الأرجنتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأتطلع إلى قمة ذات معنى مرة أخرى بمجرد حل هذا الوضع".
وكان ترامب قد أعلن إلغاء لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجًا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.

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