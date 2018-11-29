بسبب «مصاريف الدراسة».. طالبة تنتحر ببني سويف

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أقدمت طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، على الانتحار بتناول مادة سامة "مبيد حشري" لمرورها بضائقة نفسية لعدم قدرة والدها على دفع المصروفات الدراسية لها، حيث توفيت في الحال عقب وصولها لمستشفى ببا العام.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوصول «زينب .م.خ- 19 سنة- طالبة»، من مركز ببا، إلى مستشفى ببا العام، تناولت مادة سامة عبارة عن مبيد حشري، وتوفيت عقب وصولها.

وتبين من تحريات العميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائي، وسؤال والدها 52 سنة، فلاح، قال إن نجلته تناولت مبيدًا حشريًا بقصد الانتحار أثناء تواجدها بالمنزل، لمرورها بحالة نفسية لعدم قدرته على دفع المصروفات الدراسية لها، وعقب ذلك شعرت بحالة إعياء شديدة وتم نقلها للمستشفى ولم يتهم أحدا.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، على جثمان المتوفاة، قرر بعدم وجود إصابات ظاهرية، ويوجد دماء من خارج الأنف، ويوجد زرقان شديد بالشفتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 23272، جنح مركز ببا.



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