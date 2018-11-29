  • الخميس 29 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
لقاء الدكتور أحمد الطيب بأعضاء مجلس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن دعم «الطيب» في الدفاع عن الثوابت الدينية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

الأرجنتين:«بن سلمان» يتمتع بحصانة على أرضنا

انتحار

بسبب «مصاريف الدراسة».. طالبة تنتحر ببني سويف

عاصفة ترابية

سيول وعواصف ترابية تضرب البلاد غدًا

السيسي

3 تكليفات عاجلة من «السيسي» لـ«الوزير»

شيخ الأزهر ومحمد بن زايد

تفاصيل رفض «الطيب» هدية الشيخ زايد

البورصة

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

أرشيفية

الحكومة تقرر وقف تراخيص «التوك توك»

ارشيف

راتب خيالى لمدرب الأهلى الجديد

الإعلامي أحمد موسي

موسى: ملياردير يهودي وراء التخريب بمصر

3 تكليفات عاجلة من «السيسي» لـ«الوزير»

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

وكالات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يكلف بإجراء انتخابات المحليات

#

شباب منتدى العالم يلتقطون سيلفي مع الرئيس السيسي

#

تفاصيل لقاء السيسي مع كبرى الشركات الأمريكية

#

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

القوات المسلحة

السيسي

الهيئة الهندسية

تكليفات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، باللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال، مدير إدارة المهمات.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء المنطقة الصناعية للمهمات بالروبيكي؛ حيث تم عرض مخطط للموقع المقرر لإنشاء المدينة، والدراسة الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية للتنفيذ، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المطلوبة لتجهيز المدينة، والمصانع المقرر إنشاؤها.

ووجه الرئيس بمواصلة خطوات المشروع نظرًا للأهمية البالغة التي تمثلها المدن الصناعية الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، ودورها الهام في النهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد وتوفير المزيد من فرص عمل،

وأكد على ضرورة البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وتحفيزهم للاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والأفريقية بأسعار تنافسية، بما يساهم في زيادة عدد المصانع الجديدة في مصر، والتي تساعد على تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتوطين التكنولوجيا.

كما وجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات بالروبيكي، وفقًا لأعلى المعايير والموصفات والانتهاء منها وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، مع توفير كافة الخدمات والمرافق للمنشآت الصناعية المقررة إنشاؤها، بحيث تكون مكتملة الجوانب والأركان للبدء في الإنتاج والعمل فور الانتهاء من تشييدها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. فنانة شهيرة تعلن إسلام إحدى موظفاتها
» الأرجنتين:«بن سلمان» يتمتع بحصانة على أرضنا
» السبسي: لن نسمح بتهديدات "النهضة" وسنلجأ للقضاء
» الحكومة تقرر وقف تراخيص «التوك توك»
» وفاة عروسين بعد يومين من الزفاف فى حلوان
» أب يغتصب ابنته 6 مرات أمام زوجته
» امرأة تهدد بتفجير بنك فى جنوب فرنسا
» «جروس»: الزمالك جاهز لدك حصون الاتحاد
» خبر حزين للمارد الأحمر قبل مواجهة بتروجت
» الكشف عن قناع أثري عمره 9 آلاف سنة
» لصوص يقتحمون منزل لاعب عالمي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم