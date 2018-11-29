سيول وعواصف ترابية تضرب البلاد غدًا

29 نوفمبر 2018 - 04:38 م

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، قد تصل إلى حد السيول، مؤكدًا أن طقس الغد يشهد نشاطا للرياح المثيرة للأتربة لن تصل لحد العاصفة، على كافة أنحاء البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي ام سي"، أنه لا توجد هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة وجنوب البلاد الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وينطلق بدءًا من 21 ديسمبر المقبل.