البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أخبار الاقتصاد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، ختام التعاملات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.701 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13319 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.1% عند مستوى 681 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1706 نقاط.


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