تفاصيل رفض «الطيب» هدية الشيخ زايد

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شيخ الأزهر

أحمد الطيب

الشيخ زايد

كشف شعيب عبدالفتاح، المستشار الإعلامي الأسبق بالسفارة المصرية لدى الإمارات، عن تفاصيل رفض الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مبلغا ماليا كهدية من الشيخ زايد بن سلطان، قبل 14 عامًا إبان فترة توليه جامعة الأزهر.

وقال "شعيب"، في منشور له على موقع "فيس بوك"، إنه في بداية عام 2004 حضر الدكتور أحمد الطيب مؤتمرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبعد انتهاء المؤتمر قدم المسئولون عن المؤتمر مبلغا ماليا كبيرا للدكتور الطيب، نظير ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر، الأمر الذي رفضه "الطيب"، وقال إن هذا دوره وواجبه في الدعوة الإسلامية ولا يتقاضى على الواجب أجرا.

وأضاف "شعيب": "حينها قالوا له إن هذا المبلغ من الشيخ زايد رئيس الدولة شخصيا ولا يجوز رفض هديته، ورد عليهم أنه لا يرفضها مطلقا، لكن هذا مبدأ ثابت في حياته وعمره، ما اضطر القائمون على المؤتمر إبلاغ الشيخ زايد رحمه الله بالأمر، فقال لهم لا تدعوه يسافر مع وفد بلاده إلى القاهرة حتى يقابله بنفسه بعد الانتهاء من زيارة أحد رؤساء الدول للإمارات".

بعدها سافر الوفد وظل الشيخ الطيب مقيما في أحد الفنادق لمدة يومين ثم ذهب للقاء الشيخ زايد الذي عاتبه على عدم قبول مبلغ المال؛ فطلب منه الشيخ الطيب العذر والمسامحة، لأن هذا مبدأ أصيل لديه، ثم قال للشيخ زايد: إن كان ولا بد من قبول المبلغ فإنه يريد إقامة مركز لتعليم اللغة العربية للطلبة غير الناطقين بها ويدرسون في الأزهر ويعانون معاناة شديدة في استيعاب المناهج الدراسية، فليكن هذا المبلغ بداية للتبرع لإقامة هذا المركز.

وأوضح أنه "فما كان من الشيخ زايد، إلا توجيه الشكر للشيخ الطيب وتكفل بإقامة هذا المركز على نفقته الكاملة، وبالفعل تأسس مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي يمارس دوره حتى اليوم على أعلى مستوى من الكفاءة والفائدة للطلاب المسلمين الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف".

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