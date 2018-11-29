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الحكومة تقرر وقف تراخيص «التوك توك»

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متابعات أحمد الشربينى

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رئيس الوزراء

وقف ترخيص التوكتوك

الظواهر السلبية

قررت الحكومة وقف ترخيص"التوك توك"  لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبني الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم بالمحافظين المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات، ومتابعة ملف استرداد أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.


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