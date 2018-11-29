» أب يغتصب ابنته 6 مرات أمام زوجته

29 نوفمبر 2018 - 02:58 م

أقدم أب على اغتصاب نجله داخل شقته بمنطقة عين شمس بمساعدة زوجته الثانية، وانهارت الطفلة أمام وكيل نيابة عين شمس، أنهارت الطفلة، واتهمت والدها بالتعدى عليها جنسيًا 6 مرات فى حضور زوجته الثانية.

وذكر الطفلة أن والدها هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بالوقعة، وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16سنة، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس .

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.