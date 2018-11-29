» أب يغتصب ابنته 6 مرات أمام زوجته

أحمد الشربينى
أقدم أب على اغتصاب نجله داخل شقته بمنطقة عين شمس بمساعدة زوجته الثانية، وانهارت الطفلة أمام وكيل نيابة عين شمس، أنهارت الطفلة، واتهمت والدها بالتعدى عليها جنسيًا 6 مرات فى حضور زوجته الثانية.
وذكر الطفلة أن والدها هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بالوقعة، وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16سنة، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس .
على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم للقبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.
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