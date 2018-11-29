زايد :90 مركز لعلاج مرضى السمنة فى المحافظات

29 نوفمبر 2018 - 02:40 م

اكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، على إن منافذ العلاج لفيروس سي متواجدة في كافة أنحاء الجمهورية وتم إنشاء 90 مركز علي مستوى الجمهورية لعلاج السمنة والأمراض غير السارية، موضحه أن 10% من المواطنين ممن تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولي لفيروس سي فضلوا العلاج علي نفقاتهم الخاصة.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك 6 مليون طالب ثانوى سيتم إجراء الكشف عليهم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي.