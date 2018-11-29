شاهد.. كيف تغيرت ملامح شيرين سيف النصر

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة شيرين سيف النصر في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لفترة طويلة عن الأضواء.

وأجمع النشطاء فى تعليقاتهم علي الصور تغير ملحوظ في شكلها.

جدير بالذكر أن الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، جميلة من جميلات السينما والدراما المصرية وإحدى فتيات أحلام جيل التسعينيات، وُلدت شيرين سيف النصر27 نوفمبر1967، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها "غاضبون وغاضبات" و"مين اللي ميحبش فاطمة".

شاهد..





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