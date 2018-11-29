حمادة صدقي يقود أول مران للجونة

29 نوفمبر 2018 - 02:30 م

يقود حمادة صدقي، المدير الفني الجديد للجونة، أول تدريب له مساء اليوم بعد تكليفه بالمهمة الفنية للفريق خلفًا لهشام زكريا الذي تقدم باستقالته مع جهازه المعاون أمس الأول، نظرًا لتراجع مستوى النتائج.

ويعقد "صدقي" اجتماع مع إدارة النادي خلال ساعات لإعلان أسماء الجهاز المعاون والاتفاق على أهداف الفريق وطريقة العمل في المرحلة المقبلة.

وأعرب صدقي، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق بعد توقيعه على العقود أمس الأربعاء، ليبدأ سريعًا مهام عمله بشكل رسمي استعدادًا للمباراة الأولى له مع الفريق أمام الأهلي.