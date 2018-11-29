» «جروس»: الزمالك جاهز للاتحاد السكندري

29 نوفمبر 2018 - 02:09 م

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن الزمالك استعد بكل قوة لمواجهة الاتحاد غدًا ضمن منافسات إياب دور الـ16 لكأس زايد

وأضاف "جروس" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بملعب بتروسبورت اليوم الخميس مباراة الاتحاد صعبة ومهمة من أجل الصعود للأدوار المقبلة للبطولة.

وتابع: نتيجة لقاء الذهاب قد تريح أعصاب اللاعبين وهو ما يزيد ثقتنا فى المباراة.. مشددًا على أن كل اللاعبين على قدر المسئولية ورجال بمعنى الكلمة.