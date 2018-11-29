  • الخميس 29 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
وصول المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة"

حيثيات الحكم علي 23 متهمًا في قضية كتائب أنصار الشريعة

الاهلى

الأهلى يذبح عجلا بـ"التتش" لفك النحس

صورة الخبر

إنجاز جديد لمصر بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

لاعبي المنتخب

ترتيب المنتخب الوطنى الجديد في تصنيف الفيفا

السيسي

3 قرارات جديدة لـ"الرئيس".. تعرف عليها

ارشيف

راتب خيالى لمدرب الأهلى الجديد

بالفيديو .. موقف كوميدي لـ"كلوب" مع المذيعة أمام الكاميرا

أول تصريح من "كلوب" عقب خسارة مباراة سان جيرمان

هالة فاخر

هالة فاخر تكشف مفاجأة عن خلعها الحجاب

الإعلامي أحمد موسي

موسى: ملياردير يهودي وراء التخريب بمصر

الدولار

أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

إصابة فنانة شهيرة بمرض خطير.. علاجه التنويم المغناطيسى

الصفحة الأخيرة

بدرية أحمد
الفنانة الإماراتية بدرية أحمد

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

2874 حالة إصابة بالإيدز في بكين

#

فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض "ورم الثدى"

#

حقيقة إصابة سمية الخشاب بمرض خطير

#

حسام بدراوي: ابنتي مصابة بـ«السكر» ولم أجد الحقن لها

أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها عن إصابتها بمرض نفسي منذ فترة طويلة مما شكل صدمة لمعجبيها ومحبيها.

وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا لا أعاني من تقلبات مزاجية، وإنما من تقلبات نفسية.. الحمد لله وإن شاء الله تعدي على خير.. وأنا أخضع للعلاج النفسي".

الفنانة الإماراتية قالت إنها تخضع للعلاج بالتنويم المغناطيسي بالإضافة إلى الأدوية، لافتة إلى أنها عانت من مشاكل شخصية تسببت في هذا الأمر، نافية أن تكون مصابة بمرض انفصام الشخصية.

وعن خلعها للحجاب مؤخرًا، قالت إن ارتدائها للحجاب وتقربها إلى الله مؤخرًا لم يكن أمرًا مؤقتًا، وأنها تعتبر الحجاب هو حجاب القلب واللسان وأن الحجاب الشرعي يكمل هذا الأمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» امرأة تهدد بتفجير بنك فى جنوب فرنسا
» «جروس»: الزمالك جاهز للاتحاد السكندري
» خبر حزين للمارد الأحمر قبل مواجهة بتروجت
» الكشف عن قناع أثري عمره 9 آلاف سنة
» لصوص يقتحمون منزل لاعب عالمي
» تصريح صادم من «بوسي» عن الفنانين «المثليين»
» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» بسبب الهزار.. عامل يقتل بائعًا فى المنوفية
» إنبي يستدرج المصري ضمن مؤجلات الدوري
» إصابة 13 دبلوماسيًا من البعثة الكندية بمرض غامض
» طفل يحاول الانتحار بسبب التنمر

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم