إصابة فنانة شهيرة بمرض خطير.. علاجه التنويم المغناطيسى

29 نوفمبر 2018 - 01:26 م

أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها عن إصابتها بمرض نفسي منذ فترة طويلة مما شكل صدمة لمعجبيها ومحبيها.

وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا لا أعاني من تقلبات مزاجية، وإنما من تقلبات نفسية.. الحمد لله وإن شاء الله تعدي على خير.. وأنا أخضع للعلاج النفسي".

الفنانة الإماراتية قالت إنها تخضع للعلاج بالتنويم المغناطيسي بالإضافة إلى الأدوية، لافتة إلى أنها عانت من مشاكل شخصية تسببت في هذا الأمر، نافية أن تكون مصابة بمرض انفصام الشخصية.

وعن خلعها للحجاب مؤخرًا، قالت إن ارتدائها للحجاب وتقربها إلى الله مؤخرًا لم يكن أمرًا مؤقتًا، وأنها تعتبر الحجاب هو حجاب القلب واللسان وأن الحجاب الشرعي يكمل هذا الأمر.