» خبر حزين للمارد الأحمر قبل مواجهة بتروجت

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زف خالد محمود طبيب فريق الأهلى، خبرًا حزين للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، وهو غياب صلاح محسن مهاجم الفريق شهر ونصف حتى يتعافى من الإصابة، جاء ذلك بعدما أثبت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وكان "محسن" تعرض للإصابة عقب مرور 6 دقائق فقط من مباراة الأهلي أول أمس أمام المقاولون العرب، والتي انتهت لصالح ذئاب الجبل بهدف نظيف لأحمد علي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.


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