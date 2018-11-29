إسرائيل تخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي فى «تركيا»

29 نوفمبر 2018 - 12:50 م

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون، إن إسرائيل قررت تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف: "إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة، كما تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في اسطنبول.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية تأزمت بين إسرائيل وتركيا على خلفية سحب البلدين سفرائها منذ مايو الماضي على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي لعدد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة".