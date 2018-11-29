  • الخميس 29 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
وصول المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة"

حيثيات الحكم علي 23 متهمًا في قضية كتائب أنصار الشريعة

الاهلى

الأهلى يذبح عجلا بـ"التتش" لفك النحس

صورة الخبر

إنجاز جديد لمصر بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

لاعبي المنتخب

ترتيب المنتخب الوطنى الجديد في تصنيف الفيفا

السيسي

3 قرارات جديدة لـ"الرئيس".. تعرف عليها

ارشيف

راتب خيالى لمدرب الأهلى الجديد

بالفيديو .. موقف كوميدي لـ"كلوب" مع المذيعة أمام الكاميرا

أول تصريح من "كلوب" عقب خسارة مباراة سان جيرمان

هالة فاخر

هالة فاخر تكشف مفاجأة عن خلعها الحجاب

الإعلامي أحمد موسي

موسى: ملياردير يهودي وراء التخريب بمصر

الدولار

أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

في الضفة الغربية

الكشف عن قناع أثري عمره 9 آلاف سنة

عرب وعالم

صورة القناع
صورة القناع

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكشف عن تابوت أثري لم يفتح من قبل يضم مومياء امرأة

#

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

#

رجل يرفع دعوى لتخفيض عمره 20 سنة: عايز أتعرف على ستات

#

بيان مشترك من ثلاث دول أوروبية بشأن اختفاء «خاشقجي»

الغربية

الضفة

ذهبي

قناع


كشفت هيئة الآثار الإسرائيلية عن حيازتها لقناع حجري يعود لـ 9 آلاف سنة في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو واحد من 15 قناعاً مماثلاً في العالم.


ويقول موقع تايمز الإسرائيلية إن السلطات استعادت القناع من سارقين في أوائل العام الجاري، لكن الموقع لم يعط أي تفاصيل.


ويعود تاريخ تشكيل القناع، المصنوع من الحجر الرملي الوردي والأصفر اللون، إلى أواخر العصر الحجري.


نساء حكمن مصر القديمة


وقال عالم الآثار، رونيت لوبو، الذي يعمل لدى الهيئة إن "القناع صُنع بصورة طبيعية جداً، فيمكنك أن ترى أن عظام الوجنات وكذلك الأنف مُشكّلين بطريقة مثالية". كما يعتقد لوبو أن القناع كان يُرتدى في طقوس خاصة بالعبادة.


وتشير الثقوب الموجودة على أطراف القناع أيضاً إلى احتمال تعليقه على الجدران بهدف الزينة.


قصة "تميمة العين" عبر آلاف الأعوام


وقالت هيئة الآثار في تصريح إن هذه القطعة الأثرية تعود إلى بدايات حقبة استقرار الصيادين الأوائل وتفكيرهم بالزراعة وتربية الحيوانات: "بالتزامن مع تغير البنية المجتمعية والارتفاع الحاد في الممارسات والطقوس الدينية".


ويُعد هذا القناع واحد من مجموع 15 منتشرين في العالم، 13 منها مقتنيات خاصة ما يجعلها بعيدة عن متناول الدراسة حسبما أفادت الهيئة.


وسيتم عرض النتائج الأولية للدراسة يوم الخميس في المتحف الإسرئيلي في القدس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» امرأة تهدد بتفجير بنك فى جنوب فرنسا
» «جروس»: الزمالك جاهز للاتحاد السكندري
» خبر حزين للمارد الأحمر قبل مواجهة بتروجت
» الكشف عن قناع أثري عمره 9 آلاف سنة
» لصوص يقتحمون منزل لاعب عالمي
» تصريح صادم من «بوسي» عن الفنانين «المثليين»
» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» بسبب الهزار.. عامل يقتل بائعًا فى المنوفية
» إنبي يستدرج المصري ضمن مؤجلات الدوري
» إصابة 13 دبلوماسيًا من البعثة الكندية بمرض غامض
» طفل يحاول الانتحار بسبب التنمر

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم