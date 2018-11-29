» الكشف عن قناع أثري عمره 9 آلاف سنة

29 نوفمبر 2018 - 12:28 م



كشفت هيئة الآثار الإسرائيلية عن حيازتها لقناع حجري يعود لـ 9 آلاف سنة في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو واحد من 15 قناعاً مماثلاً في العالم.





ويقول موقع تايمز الإسرائيلية إن السلطات استعادت القناع من سارقين في أوائل العام الجاري، لكن الموقع لم يعط أي تفاصيل.





ويعود تاريخ تشكيل القناع، المصنوع من الحجر الرملي الوردي والأصفر اللون، إلى أواخر العصر الحجري.





نساء حكمن مصر القديمة





وقال عالم الآثار، رونيت لوبو، الذي يعمل لدى الهيئة إن "القناع صُنع بصورة طبيعية جداً، فيمكنك أن ترى أن عظام الوجنات وكذلك الأنف مُشكّلين بطريقة مثالية". كما يعتقد لوبو أن القناع كان يُرتدى في طقوس خاصة بالعبادة.





وتشير الثقوب الموجودة على أطراف القناع أيضاً إلى احتمال تعليقه على الجدران بهدف الزينة.





قصة "تميمة العين" عبر آلاف الأعوام





وقالت هيئة الآثار في تصريح إن هذه القطعة الأثرية تعود إلى بدايات حقبة استقرار الصيادين الأوائل وتفكيرهم بالزراعة وتربية الحيوانات: "بالتزامن مع تغير البنية المجتمعية والارتفاع الحاد في الممارسات والطقوس الدينية".





ويُعد هذا القناع واحد من مجموع 15 منتشرين في العالم، 13 منها مقتنيات خاصة ما يجعلها بعيدة عن متناول الدراسة حسبما أفادت الهيئة.





وسيتم عرض النتائج الأولية للدراسة يوم الخميس في المتحف الإسرئيلي في القدس.





