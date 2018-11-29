وفد قضائي سعودى بدار القضاء لبحث هذا الأمر

29 نوفمبر 2018 - 12:24 م

استقبل المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى الوفد القضائى السعودى رفيع المستوى برئاسة القاضى الشيخ سلمان بن محمد النشوان رئيس محكمة الإستئناف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودى سابقاً والوفد المرافق له حيث تبادل الجانبان وسائل التعاون القضائى بين البلدين ووضع كل إمكانات محكمة النقض والقضاء المصرى فى خدمة تطوير النظام القضائى السعودى بما يتفق و تطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة.

واستعرض الطرفان تاريخ العلاقات المصرية السعودية وتبادل الجانبان درع الجهتين وذلك فى إطار زيارة الوفد السعودى لجمهورية مصر العربية للإطلاع على كل النظم القضائية المصرية وخاصة محكمة النقض ونيابة النقض بها ومكتبها الفنى.

حضر اللقاء قيادات محكمة النقض من مساعدى رئيس المحكمة وتستمر الزيارة لمحكمة النقض لمدة أربعة أيام، صرح بذلك القاضى محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام.