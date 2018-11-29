شروط النقل لصرف تعويضات المتوفين بحادث القطارات

29 نوفمبر 2018 - 12:19 م

وضعت السكك الحديدية، وشركات التأمين، عددًا من الشروط لصرف التعويضات المناسبة لأهل الحالات التي تتعرض للموت في حوادث القطارات.

وشملت الشروط أن يكون المتوفى يحمل معه تذكرة للسكك الحديدية، بشكل رسمي، وأن يكون الحادث نتيجة أخطاء خارجة عن إرادة الراكب.

وفى حالة كون المتوفى من خارج السكك الحديدية مثل واقعة أمس التي نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص، تشترط شركات التأمين أن يثبت محضر الوفاة أن السكك الحديدية هي المخطئ وأن تكون الوفاة بمزلقان شرعي وإذا كان الحادث بمزلقان غير شرعى أو مكان غير معد للعبور لا يحصل أهل المتوفى على أي تعويض.

وقال المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولى للنقل، إن قوانين السكك الحديدية لا بد من تعديلها، كما يجب تعديل شروط وثائق التأمين، خاصة أن حالات الوفاة والحوادث يجب دراستها "كل حادثة على حدة".

وأوضح أن بعض اشتراطات شركات التأمين يجب تعديلها بشكل جذري، لتشمل كل حالات الوفاة على أن يعاقب من أهمل وسمح بتعرض حياة المواطن للخطر.

وأكد أن بند وجود تذكرة مع الراكب المتوفى ليس منطقيا، خاصة أن التذكرة قد يفقدها الراكب لأي سبب، فمجرد كونه أحد ركاب القطار يكفى لصرف التعويض المناسب