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لصوص يقتحمون منزل لاعب عالمي

الرياضة

شاهد.. قصر بيكهام البالغ مساحته 200 فدان
بيكهام

متابعات- محمد الخرو

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كاميرات مراقبة

منزل

لاعب

بيكهام

تعرض منزل اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام للسرقة وتعد هذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي يتعرض لها منزل اللاعب الشهير للسرقة.

استدعى بيكهام في أكتوبر الماضي الشرطة إلى منزله، الذي يبلغ ثمنه 6 ملايين جنيه إسترليني، والذي يقع بمنطقة "جريت تيو في أكسفوردشاير"، بعد أن كشفت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل عن وجود ثلاثة متسللين ملثمين، وفقا لوكالة الانباء الألمانية "د ب أ".

الموقع ذكر أنه في 14 من نوفمبر الحالي، أي بعد مرور نحو أربعة أسابيع على محاولة الاقتحام الأولى، اضطر أفراد الأمن والكلاب البوليسية إلى مطاردة مجموعة أخرى من المتسللين وإبعادهم عن المنزل، الذي لم تكن الأسرة تتواجد به.

كما نقل عن مصدر محلي قوله: يبدو الأمر وكأنه محاولة مستمرة لاستهداف المنزل عندما يكون أفراد الأسرة خارجه.

لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، كان قد تعرض منزله إلى محاولة سطو من قبل مجهولين، وتعرضت فيكتوريا زوجته لحالة من الفزع والبكاء الهيستيري، بعد مشاهدة مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة تظهر عملية اقتحام المنزل.


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