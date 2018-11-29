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المحافظين يطالب وزارة الصحة بمعالجة تشوهات التسعير للنهوض بصناعة الدواء

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طالب الدكتور علي عوف، رئيس لجنة الصحة بحزب المحافظين، وزارة الصحة بضرورة معالجة تشوهات التسعير ووضع سياسة عادلة التسعير للدواء المصري حتى نتمكن من دعم الصناعة الوطنية للنهوض بصناعة الدواء.

وعن اختفاء  120 صنفًا دوائيًا من السوق، قال الدكتور علي عوف، أن صناعة الدواء ازدهرت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومع دخول القطاع الاستثماري لمصر فرغ الشركات القابضة من الكوادر المهنية، مشيرًا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الدواء الخاص بالشركات الأجنبية إلا أن نسبة التداول عليه أكبر من المنتج المصري، وبالتالي المنافسة غير عادلة.

وناشد عوف، وزارة الصحة بأن تهتم بالصناعة الوطنية أكثر من الوضع الحالي، مشيرًا أن هناك شركات تركت السوق المصرية وخرجت بالفعل.


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