ترتيب المنتخب الوطنى الجديد في تصنيف الفيفا

29 نوفمبر 2018 - 11:28 ص

حصد منتخب الفراعنة المركز الـ56 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتقدم مركزين عن تصنيف أكتوبر.

وتغلب الفراعنة على منتخب تونس بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

في ذات الصدد، انتزع منتخب السنغال صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية فى تصنيف "فيفا"، بعدما ارتقى "مركزين" ليحتل المركز الـ23 عالميًا، في حين تراجع منتخب توسن 4 مراكز بعد خسارته أمام مصر والمغرب الشهر الحالي ليحتل المركز الـ26 عالميًا.

وقفز منتخب المغرب 7 مراكز "دفعة واحدة" بعد تغلبه على منتخب الكاميرون فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بجانب فوزه على تونس وديًا ليحتل المركز الـ 40 عالمياً والثالث أفريقيًا، فيما جاءت نيجيريا في المركز الـ 44 والكونغو الديمقراطية بالمركز الـ 49، وغانا في المركز الـ 51 والكاميرون فى المركز الـ55.