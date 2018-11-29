غدًا.. قطع المياه عن أبو النمرس لمدة 24 لعمل إصلاحات

29 نوفمبر 2018 - 11:27 ص

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبو النمرس وهى (بنى يوسف، زاوية أبومسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر) وضعف عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء، وذلك لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ6 مساء يوم الجمعة 30/11/2018 وحتى الساعة الـ6 مساء يوم السبت 1/12/2018.

وأضافت الشركة فى بيان لها أن هذا القطع تنفيذًا لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال.

وطالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال، على أن يتم توفير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لسد حاجة المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.