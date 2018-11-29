» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم

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الدواء

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 611 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

عيار 18 : 523.70 جنيه

عيار 21 : 611 جنيهًا

عيار 24 : 698.98 جنيه

الجنيه الذهب : 4888 جنيهًا

السعر العالمى : 1226 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

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