» تصريح صادم من «بوسي» عن الفنانين «المثليين»

29 نوفمبر 2018 - 11:18 ص

قالت الفنانة "بوسي" خلال لقائها مع برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه الفنانة اليمنية "أروى": إن "الوسط الفني مليء بالمثليين جنسيًا وأجد نفسي مضطرة للتعامل معهم في بعض الأعمال".

وأضافت: "عندي قناعة أن ما يفعلوه حرية شخصية ولن أتدخل في تصرفاتهم لأن هذا ليس حقي وليس عندي مشكلة في التعامل فنيًا معهم ما دام هذا الأمر لن يسبب أذى لي أو إحراج، فكل منا يهتم بإنجاز عمله فقط".

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف النزهة بمصر، قررت نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.