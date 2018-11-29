  • الخميس 29 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
لاعبي المنتخب

ترتيب المنتخب الوطنى الجديد في تصنيف الفيفا

صورة الخبر

إنجاز جديد لمصر بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

ارشيف

راتب خيالى لمدرب الأهلى الجديد

السيسي

3 قرارات جديدة لـ"الرئيس".. تعرف عليها

بالفيديو .. موقف كوميدي لـ"كلوب" مع المذيعة أمام الكاميرا

أول تصريح من "كلوب" عقب خسارة مباراة سان جيرمان

هالة فاخر

هالة فاخر تكشف مفاجأة عن خلعها الحجاب

الإعلامي أحمد موسي

موسى: ملياردير يهودي وراء التخريب بمصر

الدولار

أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

وائل الابراشى

مدخن لـ"الإبراشي": "نشربها في الحمامات أحسن"

عبد الحفيظ

"عبد الحفيظ" يلمح إلى أسماء الصفقات التي سيضمها الأهلي

تصريح صادم من «بوسي» عن الفنانين «المثليين»

آخر الأخبار

بوسي
بوسي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

هكذا تنبأ جميل راتب بما سيحدث في جنازته

#

سر عدم حضور الفنانين لجنازة هياتم

#

سما المصري ترد على شريف منير بمعلومات محرجة

#

فنانة شهيرة لزملائها: كفاية .. ريحتنا بقت وحشة

قالت الفنانة "بوسي" خلال لقائها مع برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه الفنانة اليمنية "أروى": إن "الوسط الفني مليء بالمثليين جنسيًا وأجد نفسي مضطرة للتعامل معهم في بعض الأعمال".

وأضافت: "عندي قناعة أن ما يفعلوه حرية شخصية ولن أتدخل في تصرفاتهم لأن هذا ليس حقي وليس عندي مشكلة في التعامل فنيًا معهم ما دام هذا الأمر لن يسبب أذى لي أو إحراج، فكل منا يهتم بإنجاز عمله فقط".

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف النزهة بمصر، قررت نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد  لصالح طليقها، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح صادم من «بوسي» عن الفنانين «المثليين»
» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» بسبب الهزار.. عامل يقتل بائعًا فى المنوفية
» إنبي يستدرج المصري ضمن مؤجلات الدوري
» إصابة 13 دبلوماسيًا من البعثة الكندية بمرض غامض
» طفل يحاول الانتحار بسبب التنمر
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» تويتر يغلق حسابًا شهيرًا من أجل "بوتين" .. ماذا حدث؟
» نصائح تنقذك من "جلطة الرئة" المميتة
» طرح أول علاج "نهائي" للسرطان بالأسواق
» سميحة أيوب: أدعيت الجنون لأحصل على الطلاق من "الفنان الغيور"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم