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سرقة السيارة فى المنام عدم توفيق

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنوى شراء سيارة، ورأيت مرتين أنها تسرق مني. فما التأويل وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سرقة السيارة التى تنوى فى الحقيقة شراءها ذلك يدل على عدم التوفيق فى شيء أنت تفكر فيه وقد يكون هذا الأمر يخص الرزق أو الزواج إن كنت أعزبًا، وسرقة السيارة يدل أيضًا على التعطيل فى أمور الحياة ولكن خذ بالأسباب واهتم بالطاعات، وسرقة السيارة تدل على معاناتك من أمر سبب لك القلق والخوف من المستقبل والفشل فيه فلا تتسرع فى اتخاذ القرار ولا تنسى صلاة الإستخارة واستشر من تحب ويخاف عليك - وهذه الرؤيا تحذير لك حتى تعيد التفكير فيما أنت قادم عليه حتى تتفادى التعطيل والفشل فاستعن بالله أولاً ثم بأصدقاء يكونوا على خير تحبهم ويحبونك ويخافون عليك وتقرب إلى الله تعالى بالدعاء أن ييسر لك أمرك فهو القادر على كل شيء. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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