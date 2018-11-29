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غلق جزئى لطريق القاهرة إسكندرية الزراعى لمدة 18 شهر لإنشاء كوبرى

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طريق قلما
طريق قلما

وكالات- حنان حمدتو

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قررت محافظة القليوبية غلق طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى السريع جزئيًا عند قرية قلما لمدة 18 شهرا للبدء فى إنشاء كوبرى علوى بالمنطقة.

وطالبت المحافظة، فى بيان صحفى، المواطنين المتجهين إلى بنها وما يليها باستخدام طريق “شبرا بنها الحر” لتلافى التكدس المرورى من مدخل مدينة قليوب إلى موقع الكوبرى المقرر إنشاؤه.

يذكر أن وزارة النقل بدأت خطوات إنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند قرية قلما بجهة الكيلو 19، وتم إسناد الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى والتى تم البدء فيها وتستمر 9 أشهر يتم من خلالها استقطاع حارتين مروريتين من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة؛ لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى علوى مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية لتصبح 4 حارات مرورية و المرحلة الثانية فسيتم فيها استحداث حارة مرورية بالأراضى الملاصقة للاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية؛ لتسيير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية.

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