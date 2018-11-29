الحكومة تقرر إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بدر

29 نوفمبر 2018 - 11:00 ص

قرر مجلس الوزراء، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية تحت التأسيس بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة منذ عام 2014.

جدير بالذكر أن المنطقة ستعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وتصنيع الملابس الجاهزة، وتجهيز كافة أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%، وستقوم بتصدير بنحو 400 مليون دولار، وبها استثمارات بواقع 200 مليون دولار، وعدد العمالة المتوقع بها 3 آلاف عامل.