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أحمد طنطاوي: اللائحة التنفيذية في قانون الخدمة المدنية أضافت عيوبا جديدة

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النائب احمد طنطاوي
النائب احمد طنطاوي

أمينة عبد العال

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اتجاه لتعديل «الخدمة المدنية»

قال النائب أحمد طنطاوي، ان الدرس المستفاد من قانون الخدمة المدنية هو أنه يجب أن يعمل على تحسين عمل البرلمان وجعل المنتج الخارج منه أقل سوءًا، إذا وضعنا النواب تحت سمع وبصر الناخبين.

وأضاف طنطاوي، خلال الورشة التي ينظمها حزب المحافظين عن لوائح قانون الخدمة المدنية، أن هذا القانون رُفض عندما كان أصحاب المصلحة صوتهم مسموع في هذا الأمر ولكنها وجدت طريقها سريعا للخروج للعامة وللصحف، وأضاف أنه يجب أن يكون البرلمان شبيه بالناس ولابد أن يكون لدينا القدرة على استخلاص العيوب في هذا القانون وتصحيحها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت لتضيف معيبا آخر على العيوب الموجودة بالقانون، ويجب علينا أن نخرج من هذه الورشة بنتيجة عملية عن طريق وجود مقترحات وتعديلات تثري إضافتها لهذا القانون.

يذكر أن حزب المحافظين نظم  ورشة عمل لمناقشة لوائح قانون الخدمة المدنية،  بمقر الحزب الرئيسي بشارع طلعت حرب.

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