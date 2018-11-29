تطورات جديدة فى قضية المتهم بقتل كلب بالدقى

29 نوفمبر 2018 - 10:53 ص

قررت نيابة الدقى حبس جزار 4 أيام لاتهامه بقتل كلب وإصابة آخر ملك جاره بالاعتداء عليهما بساطور، لادعائه هجوم أحد الكلبين عليه وإصابته سابقا.

كان قسم شرطة الدقى تلقى مذكرة من النيابة تفيد ضبط وإحضار لأحد الأشخاص متورط فى قتل كلب وإصابة آخر، بعد انتشار مقطع فيديو للكلبين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها موقع فيس بوك، يظهر به مشهد مؤثر للكلبين بعد الاعتداء عليهما بساطور.

وذكرت التحريات أن المتهم يدعى "أحمد.س.ع"، جزار ويمتلك محل جزارة بالدقي، وأن الكلبين ملك جاره.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد حسام العباسي معاون مباحث قسم الدقي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.