» «آل الشيخ» يطالب اتحاد الكرة بالتحرك

28 نوفمبر 2018 - 09:34 م

طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، بالتحرك ضد التجاوزات التي حدث مع البرازيلي كينو، نجم الفريق.

وكتب «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما حدث للاعب كينو حاجه غير مرضية ولا تمت بأي صلة للروح الرياضية واطالب بموقف حازم من اتحاد الكرة المصري!».

وتعرض اللاعب البرازيلي كينو نجم فريق بيراميدز لإصابة خطيرة، بعدما قام أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم بتحطيم الزجاج الخاص بملعب بتروسبورت مما تسبب في إصابة اللاعب، بسبب شعوره بالظلم التحكيمي.

وفاز نادي بيراميدز علي نادي نجوم المستقبل بنتيجة هدفين نظيفين، وأحرزهما نبيل دونجا وإدواردو.