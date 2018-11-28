"فتح": "صفقة القرن" تهدد مستقبل الفلسطينيين

28 نوفمبر 2018 - 09:34 م

حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، الأربعاء، من مخاطر كبيرة لـ"صفقة القرن"، تهدد مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن صفقة القرن، "يجري تنفيذها من قبل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وحكومة اليمين الإسرائيلي، لإنهاء وإزاحة قضية القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وإنهاء مبدأ حل الدولتين".

وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الثلاثاء، أن صفقة القرن "باتت مكتملة الآن"، وستكشف عنها واشنطن أوائل 2019.

ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لا سيما بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى مواجهة شاملة ومسؤولة للقوانين العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وحقه التاريخي المشروع في أرض وطنه.

وحثت دول العالم على تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى فعل وواقع، وإنصاف الشعب الفلسطيني الذي وقع عليه الظلم لأكثر من 100 عام.

وتابعت: "آن الأوان لكي ينهي المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

ودعت "فتح"، كل فلسطيني إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار برنامج وطني يتصدى لصفقة القرن ونتائجها وتداعياتها.