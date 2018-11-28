  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:07 م
بحث متقدم
ليفربول وباريس

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وباريس سان جيرمان

حنان الدالي رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد

سيدات بـ"الوفد" يتمردن بعد "تقسيم التورتة"

أرشيفية

مقترح بفرض ضريبة 50% على دخول الإعلاميين والفنانين

أبومازن

"فتح": "صفقة القرن" تهدد مستقبل الفلسطينيين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

تحقيق ضد "بن سلمان" خلال قمة العشرين

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

تركي ال الشيخ

تدوينة لـ«ميدو» عن تركي آل الشيخ تُثير ضجة

أرشيفية

إغلاق 12 قناة فضائية تبث من الجيزة

عمليات التجميل

الرجال يزاحمون النساء في عمليات التجميل

مجلس النواب

نواب يطالبون الحكومة بالتصدي للألعاب الإلكترونية

"فتح": "صفقة القرن" تهدد مستقبل الفلسطينيين

عرب وعالم

أبومازن
أبومازن

وكالات

أخبار متعلقة
#

موعد الإعلان عن «صفقة القرن»

#

نتنياهو طالب ترامب بتأجيل صفقة القرن

#

استقالة "ليبرمان" تهدد مستقبل نيتناهو

#

صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية بسيناء

فلسطين

فتح

صفقة القرن

حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، الأربعاء، من مخاطر كبيرة لـ"صفقة القرن"، تهدد مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن صفقة القرن، "يجري تنفيذها من قبل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وحكومة اليمين الإسرائيلي، لإنهاء وإزاحة قضية القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وإنهاء مبدأ حل الدولتين".

وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الثلاثاء، أن صفقة القرن "باتت مكتملة الآن"، وستكشف عنها واشنطن أوائل 2019.

ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لا سيما بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى مواجهة شاملة ومسؤولة للقوانين العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وحقه التاريخي المشروع في أرض وطنه.

وحثت دول العالم على تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى فعل وواقع، وإنصاف الشعب الفلسطيني الذي وقع عليه الظلم لأكثر من 100 عام.

وتابعت: "آن الأوان لكي ينهي المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

ودعت "فتح"، كل فلسطيني إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار برنامج وطني يتصدى لصفقة القرن ونتائجها وتداعياتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. عنف مدرب النجوم يتسبب في إصابة «كينو»
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وايندهوفن
» «آل الشيخ» يطالب اتحاد الكرة بالتحرك
» لأول مرة.. فيديو لمراحل صناعة دبابة مصرية
» السعودية تقدم 50 مليون دولار لوكالة «الأونروا»
» الأموال العامة تضبط 26 متهمًا في قضايا متنوعة
» أمن الشرق الأوسط مبعث قلق بسبب«خاشقجي»
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام باريس سان جيرمان
» إحالة زوجة وعشيقها وآخر للمفتي لقتلهما الزوج
» اعترافات «سفاح السويس» تفجر مفاجأة غير متوقعة
» رسميًا.. فرانس فوتبول تحسم الفائز بالكرة الذهبية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم