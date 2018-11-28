"إسكان النواب" توافق على التصالح في مخالفات البناء

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وكالات

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مجلس النواب

تصالح

إسكان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرساله للأمانة العامة للمجلس لمناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان وفقاً لجدول أعماله.

وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطاب بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، تتضمن إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية.


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