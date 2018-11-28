المؤبد لنجار قتل خفيرًا بسبب خلافات بينهما

28 نوفمبر 2018 - 09:23 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين وليد مهدي ومحمد التوني وسكرتارية خالد إسماعيل بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المؤبد والمتهم في القضية رقم 2456 لسنة 2018 جنايات أبوكبير والمقيدة برقم 360 لسنة 2018 كلي شمال الشرقية بقتل خفير بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز أبوكبير حيث راعت هيئة المحكمة قلة خبرة المتهم في الحياة وأنه في مقتبل العمر.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضي بتلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من بلاغاً لمركز شرطة أبوكبير باستقبال مستشفي أبوكبير المركزي لـ «إبراهيم. ع. ع» خفير مصابا بنزيف دموي بالرأس وتوفي متأثرا بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمركز أبوكبير توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «نادر. الـ. م» 19 سنة نجار مسلح ومقيم بدائرة المركز وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما حيث قام المتهم بإنتظار المجني عليه داخل دراجة بخارية «توك توك» وما أن أبصره إنهال على رأسه ضربا بسلاح أبيض «حديدة» مما أدت لوفاته ولاذ بالفرار وذلك لمعرفة المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بالإتجار في المواد المخدرة وخشية من الإبلاغ عنه قام بارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.