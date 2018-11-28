بيراميدز يتخطى النجوم بهدفي«دونجا» و«كارلوس»

28 نوفمبر 2018 - 09:15 م

حقق فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن فوزًا غاليًا على نجوم إف سى بقيادة أحمد سامى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.

هدفا بيراميدز، أحرزهما كلا من نبيل دونجا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك النجوم وسط مشاهدة جميع اللاعبين، وذلك فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ثم نجح البرازيلى كارلوس إدواردو فى إحراز الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 94 م نعمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 فى المركز الثانى بجدول الدورى، فيما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 16، محتلاً المركز الـ 11.