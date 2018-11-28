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ضبط 968 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية

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التفتيش

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شنت إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملة تفتيشية مكبرة على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بدائرة قسم الصالحية الجديدة ومركز فاقوس وذلك لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية.

وقال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن الحملة قامت بالمرور على عدد من مراكز ومعارض بيع الأدوية البيطرية أسفرت جهودها عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط 968 عبوة لـ31 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة مؤكداً تواصل جهود المديرية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.


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