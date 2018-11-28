» لأول مرة.. فيديو لمراحل صناعة دبابة مصرية

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عرض المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي فيديو، للإعلان عن معرض الصناعات الدفاعية الأول في مصر "أيديكس 2018"، ظهر خلاله تصنيع دبابات محلية.

وظهرت خلال الفيديو مجموعة من الأسلحة المصرية، من بينها تصنيع القرويطة المصرية الفرنسية في حوض بناء السفن بالإسكندرية، بالإضافة إلى تصنيع دبابات محلية الصنع بأيد وطنية.

ومن المقرر أن ينطلق معرض "أيديكس 2018" للمرة الأولى في مصر، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الفترة من "3 – 5" ديسمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.


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