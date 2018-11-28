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غدا استئناف المتهمين بنبش القبور على حكم حبسهم عامين

قضايا وحوادث

قبور الموتى
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جرائم

الطب الشرعي

نبش القبور

الاستئناف

تنظر غدا الخميس محكمة جنح مستأنف السيدة زينب،أولي جلسات الاستئناف المقدم من فوقية محمود إبراهيم "33 سنة، وشقيقها صابر 27 سنة نجار مسلح، علي الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين في القضية المعروفة اعلاميا بـ"نبش القبور".

كانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت في حكمها علي المتهمين بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم في نبش قبور الموتي الذين دفنوا في مدافن الصدقة.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة السيدة زينب، تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في نبش قبور الموتي الذين دفنوا في مدافن الصدقة، والذين ليس لهم أقارب للسؤال عليهم و مجهولي الهوية وضحايا الحوادث والمشردين، ليقوموا ببيعها إلي طلاب الكليات الطبية ليجروا عليها تجاربهم ودراستهم التشريحية، علي أن يكون سعر الجثمان هو 20 ألف جنيه، فيما كانت سعر الرأس فقط 5 آلاف والساق او الذراع 3 الآف جنيه.

ووجهت النيابة لهما تهم ببيع جماجم  جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، ومجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، وإنتهاك حرمة قبور الصدقة بمنطقة زينهم، وتدنيسها، بأن قامت الاولي باستخراج جماجم، من المقابر سالفة الذكر والخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة وتسليمها للمتهم الثاني لمساعدتها في بيعها للراغبين في شرائها من طلاب كليات الطب.

وأضافت التحريات أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفيين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه، والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها إلى 20 ألف جنيه.

وكان محامي المهتمين قد بني اركان دفاعه في انتفاء ركني الجريمة المادى والمعنوي، انتفاء صلة المتهمين بالاحراز، وعدم وجود تقارير فنية صادره عن المضبوطات من الطب الشرعي..


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