» تغريم عيسى حياتو مليار جنيه

28 نوفمبر 2018 - 07:45 م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتغريم الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، وأمينه العام السابق المغربي هشام العمراني، مبلغ مليار جنيه (نحو 55 مليون دولار) لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري.

واعترض حياتو على هذا الحكم، في بيان رسمي، معتبرا أن القضية "تمت منذ البداية وفقا لأجندة سياسية ولمصلحة بعض الأشخاص"، ومؤكدا عزمه على استئناف الحكم.

واتخذت المحكمة هذا القرار، بسبب إساءة حياتو والعمراني استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري".

وطلب جهاز حماية المنافسة في يناير 2017 إحالة المسئولين السابقين للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بـ"استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة (لاجاردير سبورتس) وهي التي حصلت على هذا الحق وفقا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016"، مؤكدا أنه "تم التجديد لهذه الشركة مرة أخرى، قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028".