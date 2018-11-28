» «البحوث الإسلامية» تحسم الجدل حول حكم أكل لحم الكلاب والقطط

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الكلاب والقطط
الكلاب والقطط

متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلنت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" ويدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر أي (القط)، كما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر، رضي الله عنه، وغيره قال: "نهى النبي "صلى الله عليه وسلم" عن أكل الهر (القط).

وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعي أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع.

وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.

وفيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش في إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأيّ غير صحيح وهو لا يمثل رأي الأزهر الشريف.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى، وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصي. ‎


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