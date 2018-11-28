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بسبب التقشف.. إضراب عام يشل العاصمة اليونانية

عرب وعالم

إضراب في اليونان
إضراب في اليونان

وكالات - خالد الشرقاوي

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اليونان

إضراب عام

اثينا

شل إضراب عام ليوم واحد، اليوم الأربعاء، حركة المواصلات في العاصمة أثينا ومدن يونانية الأخرى، استجابة لدعوة من اتحاد نقابات العمال اليونانية.

وشهدت أثنيا ومدينة سالونيك اليوم، مظاهرات طالبت بتوقيع عقود عمل جماعية، وزيادة في الرواتب.

وندد المتظاهرون بموازنة 2019 في البلاد، وتخفيض الحكومة الرواتب في إطار تدابير التقشف، مطالبين بزيادتها وإجراء عقود عمل جماعية.

وأفادت وكالة "الأناضول"، إلى أن المظاهرات استمرت 3 ساعات، ومن ثم تفرق المتظاهرون، من دون وقوع أي أحداث.

وألغت السلطات المحلية في البلاد، رحلات العبارات البحرية ورحلات القطارات في العاصمة جراء الإضراب والمظاهرات.

جدير بالذكر أن رواتب الموظفين والمتقاعدين، انخفضت بشكل كبير في اليونان، بسبب إجراءات التقشف التي اتُخذت في إطار خطة الإنقاذ لمدة 8 سنوات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت اليونان ومنطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان والتي استمرت 8 سنوات.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا حينها، على سبل خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وكذلك إجراءات تخفيف ديونها.


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