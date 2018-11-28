إغلاق 12 قناة فضائية تبث من الجيزة

28 نوفمبر 2018 - 07:22 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية بدون ترخيص في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "نور. ع. ب"، 35 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة – بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية (12 قناة) مُتخذًا من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة - بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مقرًا لبث وإدارة تلك القنوات.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لإذن النيابة العامة، تم مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وضبط "هانى. م.ط"، المدير المسئول، وضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص إستوديو تصوير).

وبتفتيش الطابق الثالث تم ضبط عدد من الأجهزة، وجميع أجهزة الحاسب الآلى مُحمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد، وكذلك برنامج مونتاج، وخريطة البرامج الخاصة بالقنوات، ومجموعة كبيرة من المسلسلات، ومجموعة برامج خاصة بالقنوات المشار إليها (بدون تصريح)، وكذلك مُحمل عليها جميعًا مجموعة كبيرة من الأفلام العربية "بدون موافقة من أصحاب حقوق الملكية الفكرية".

وبإستمرار التفتيش تم ضبط 20 ألفا و700 جنيه متحصلات مبيعات المنتجات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.