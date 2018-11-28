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«بوتين» سيلتقي «ترامب» و«بن سلمان» في الأرجنتين

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، المقررة الجمعة والسبت المقبلين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لم يَرِد من واشنطن إلغاء للقاء المقرر بين بوتين وترامب، وأن التحضيرات لعقده جارية بالفعل، بحسب قناة "روسيا اليوم".

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، احتمال إلغاء اللقاء، على خلفية التوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار ترامب، أنه سيبت في الأمر بعد الاطلاع على تقرير لمجلس الأمن القومي الأمريكي، بشأن التطورات في مضيق كيرتش.

وتصاعد التوتر بين كييف وموسكو، بعد أن احتجزت الأخيرة سفنًا حربية أوكرانية، الأحد، لدى عبورها مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود.

وأقرت روسيا بإطلاق قواتها النار على السفن الأوكرانية، مبررةً ذلك بأن تلك السفن كانت تحاول انتهاك المياه الإقليمية.

وعلى صعيد آخر، أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنّ بوتين، سيناقش قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي، في الأرجنتين.

وأضاف "أوشاكوف"، في تصريحات صحفية، أن الجانبين سيناقشان كذلك ملفات دولية وإقليمية، بينها القضية السورية.


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