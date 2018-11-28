» عودة 289 مصريا من ليبيا وعبور 240 شاحنة عبر منفذ السلوم

28 نوفمبر 2018 - 07:13 م

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 289 مصريًا بينهم 256 سافروا بصورة شرعية و33 بصورة غير شرعية، وعبور 240 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 746 شخصًا عبر المنفذ منهم 247 مصريًا و499 ليبيًا.

وأوضح مدير الأمن أنه أنهى تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 113 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 137 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.