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السفير البريطاني:

ارتفاع السياحة البريطانية في مصر لـ30%

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جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة
جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة

وكالات

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السياحة

السياحة البريطانية

جيفري آدامز

أعلن السير جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، ارتفاع نسبة السياحة البريطانية في مصر 30% خلال العام الجاري 2018.

وتوقع "أدمز"، في كلمته خلال اجتماع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة البريطانية، المنعقد في العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم، أن يصل عدد السائحين البريطانيين الوافدين إلى مصر إلى 415 ألف سائح بنهاية العام.

وقال السفير، إن رحلات الطيران بين مصر وبريطانيا وصلت إلى 51 رحلة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن غياب الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ ليس دليلا على محدودية الحركة السياحية بين البلدين.

وأضاف أن الحركة السياحية تشهد تزايدا مستمرا، وأن حكومته تعمل جاهدة على حل أي مشكلة تتعلق بهذا القطاع خلال الفترة الحالية.


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