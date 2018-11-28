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وزير الخارجية يختتم زيارته إلى بلجراد بمقابلة رئيسة وزراء صربيا

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سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

حسن عاشور

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التقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء ، في ختام زيارته الحالية للعاصمة الصربية بلجراد،  برئيسة وزراء صربيا "أنا برنابيتش"، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع بين البلدين وآفاق التعاون المنشودة، في ظل الذكرى الـ 110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة على الرغبة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية من رفع اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون على مستوى وزيري الخارجية.

وأشار حافظ إلي أن الوزير شكري تناول مع رئيسة الوزراء الصربية أهمية دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرفع من حجم التبادل التجاري ليتواكب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية ما تقوم به الحكومة المصرية بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى وأهمية استفادة الشركات الصربية من الفرص المتاحة في هذا الصدد، في ظل البيئة الاستثمارية الحالية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية، أن اللقاء تطرق إلى النظر في التعاون فى عدة مجالات، مثل قطاع الزراعة ووضع إطار أوسع للعمل المشترك فيه. كما تناول الجانبان أيضاً أهمية تعزيز التعاون فى المجال السياحي، ليس فقط من منطلق الارتقاء بمستوى تدفق السائحين، وإنما أيضاً لما يُسهم فيه ذلك من تكريس للروابط والعلاقات بين البلديّن والشعبيّن. هذا، وتم التطرُّق فى هذا الصدد لمسألة النظر في إمكانية افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد.

من جانبها، حرصت رئيسة الوزراء على التعرُف على رؤية مصر لتطورات الأوضاع الإقليمية، والمواقف المصرية تجاه الأزمات والتحديات المختلفة في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على استمرار التنسيق المتبادل بين البلدين على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.


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