» إيران تقطع صادرات الغاز عن العراق

28 نوفمبر 2018 - 07:02 م

أوقفت إيران صادراتها من الغاز إلى العراق، وذلك لعدة أيام، فيما تعكف السلطات على إصلاح الأضرار في خط أنابيب جراء زلزال ضرب المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأخطرت السلطات الإيرانية وزارة الكهرباء في بغداد، بأن ضخ صادرات الغاز سيستأنف "خلال الأيام القليلة المقبلة"، بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب الواقع داخل الأراضي الإيرانية.

من جهتها، قالت وزارة الكهرباء في العراق في بيان إن "هذا الانقطاع يحرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميجاوات، إذ يعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء".

وجاء في البيان أيضا: "خط الأنابيب يمد عدة محطات كهرباء كبيرة بالغاز منها محطتان في شرق بغداد وواحدة في شرق محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية".

وأضاف أن "وزارة النفط ستمد محطات الكهرباء المتضررة من توقف الغاز بالوقود لاستمرار العمليات".

وضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، الأحد الماضي، ضواحي مدينة "سربل ذهاب" في محافظة كرمانشاه غربي إيران، وأدت إلى سقوط المئات من المصابين.