فيديو.. تركي الفيصل: شعبية "بن سلمان" تزداد

28 نوفمبر 2018 - 07:01 م

أكد الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، لم يؤثر على مكانة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورأى "الفيصل"، في تصريحات مع شبكة "سي إن إن"، إن مكانة الأمير محمد بن سلمان، قد تغيرت أكبر ما كانت عليه قبل 6 أشهر، وشعبيته ازدادت بين المواطنين، ليس بسبب مقتل جمال خاشقجي ولكن لأنهم يرونه كشخص يقود المملكة بثبات نحو التطور.

وأوضح الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أن بلاده قادرة على تجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن بلاده واجهت هجومًا مشابهًا بعد أحداث 11 سبتمبر، إلا أنها تجاوزت الأزمة بعد أن رأى الجميع أن المملكة ليست شيطانًا.