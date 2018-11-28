الحريري: قانون الخدمة المدنية من أسوأ القوانين التى أقرها البرلمان

28 نوفمبر 2018 - 12:56 م

قال النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25/30، إن موقفنا كنواب ممثلين عن الشعب بالبرلمان، واضح منذ البداية حول قانون الخدمة المدنية الجديد، وجاء ذلك من خلال رفض العمال للقانون منذ طرحه في يناير الماضي، مضيفًا: «حاولنا بكل الطرق تعديل القانون من خلال الجلسات العامة ولكن كانت هناك رغبة لتمرير القانون بصورته الحالية».

وأوضح الحريري، خلال كلمته بورشة عمل حزب المحافظين، لمناقشة لائحة قانون الخدمة المدنية، أن القانون من أسوأ القوانين التي تم إقرارها بمجلس النواب، فهو يضر بالعامل ويتسبب في إضرار له مادية ومعنوية له، مشيرًا إلي أنه خلال جلسات المناقشة قال إن القانون سيتسبب في انخفاض مرتبات العاملين في الدولة في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع الأسعار وترفع الدولة يدها عن خدمات المواطنين.

وأضاف أن القانون بصورته الحالية يحمل موظفي الحكومة أعباء شديدة، متمنيا أن يتم تعديل مواد القانون ووضع لائحة تناسب طبيعة الأوضاع الحالية، مستنكرا الحديث عن لائحة قانون بني على باطل، قائلاً «إن ما بُني على باطل فهو باطل»