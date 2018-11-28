"المحافظين" يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية بمقر الحزب بوسط البلد

28 نوفمبر 2018 - 12:52 م

نظم حزب المحافظين ورشة عمل لمناقشة لائحة قانون الخدمة المدنية، بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب.

وحضر الاجتماع كل من النائبة، هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين والنائب خالد عبد العزيز، وينظم ورشة العمل قطاع التنظيم برئاسة عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، والأستاذ شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، ويشارك بورشة العمل عدد قيادات من حزب المحافظين، والعمال والمهتمين بتفعيل القانون.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الحزب للنهوض بالملف الخاص بالعمال ومناقشة كل ما يختص به عبر توصيات ومقترحات مدروسة.