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اعتقال 20 فلسطينيًا ومحاصرة مدرسة في بيت لحم

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منار شديد _ووكالات

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إسرائيل تصادق على بناء 20 وحدة استيطانية بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، وهدمت مبنى سكنيًا في القدس، وحاصرت مدرسة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من محافظة طولكرم شمال الضفة وأفرجت عن بعضهم لاحقا، وأربعة مواطنين من محافظة نابلس، وشابين من سلفيت، وثلاثة من طوباس بينهم فتى "16 عاما"، إضافة إلى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة.

وفي القدس، شرعت بلدوزرات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال بهدم مبنى سكني في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة "الحارة الفوقا" بحجة البناء دون ترخيص يعود لعائلة المغربي المقدسية.

وقال الناشط المقدسي راسم عبيدات في القدس، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة رافقت جرافات البلدية العبرية، ووفرت لها الحراسة والحماية، وضربت طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة، وأغلقت شوارع رئيسية وفرعية، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نائب أمين سر حركة "فتح" في القدس عادل أبو زنيد بعد أن نصبت له كمينا، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، وعشرات الكوادر من حركة فتح من المدينة، في محاولة لمنع أي نشاط فلسطيني فيها.

وفي بيت لحم، حاصرت قوات الاحتلال مدرسة المنية الثانوية شرق بيت لحم، وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم سامي مروة، بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت المدرسة وحاولت اقتحامها بحجة اعتقال طالب منها، إلا أن هيئة التدريس تصدت لهم ومنعتهم من الدخول، قبل أن يحتشد العشرات من أهالي القرية في محيطها.


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